Domspatzen-Skandal: Vatikan-Zeitung sieht „zweierlei Maß“

Bei der Berichterstattung über Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen in Deutschland wird nach Ansicht der Vatikan-Zeitung „Osservatore Romano“ mit „zweierlei Maß“ gemessen. Während ähnliche Vorfälle etwa beim italienischen Militär in der Öffentlichkeit mit Toleranz gesehen würden, gebe es „extreme Strenge gegenüber der Institution Kirche“, heißt es in einem Leitartikel des Blattes (Samstag-Ausgabe).

Mehr dazu in religion.ORF.at