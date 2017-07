Hammerschmid will mehr Personal für Volksschulen

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) verspricht in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“ mehr Personal für die Volksschulen. Die Ministerin will 5.000 Pädagoginnen und Pädagogen mehr einsetzen, das sei eine Priorität vor allem in Richtung Sprachkompetenz.

So wenige Flüchtlingsklassen wie möglich

Auch eigene Flüchtlingsklassen wird es weiterhin geben, aber so wenige wie möglich. Das sei nicht Ziel ihrer Partei, so Hammerschmid. Ziel sei es vielmehr, die Flüchtlingskinder in die Regelklassen zu integrieren. Das fördere die Sprache und die Integration in der Gesellschaft. Und dazu seien in den letzten zwei Jahren 10.000 Lehrer zusätzlich ausgebildet worden.

Lehrerinnen und Lehrer an den Höheren Schulen werden nicht zur Fortbildung gezwungen - für sie gilt laut Hammerschmid weiterhin die Freiwilligkeit. Vor verpflichtenden Fortbildungen in den großen Ferien werden sie vorerst verschont, so Hammerschmid. Mittelfristig könnte sich daran allerdings etwas ändern, so die Ministerin.

Grüne mit parlamentarischer Anfrage

Die Grünen vermissten in einer Reaktion konkrete Antworten Hammerschmids. Was Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache betrifft, kündigte Bildungssprecher Harald Walser daher eine parlamentarische Anfrage an.

Thematisiert wurde im Interview mit der Bildungsministerin auch die Entscheidung der türkischen Regierung, Darwins Evolutionstheorie aus den Schulen zu verbannen. „Man kann die Evolutionstheorie nicht negieren“, so Hammerschmid. Zwar könne sie der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich nicht vorschreiben, wie sie denkt und handelt, die Evolutionstheorie sei aber „wissenschaftlich belegt und abgesichert“.

