Flüchtlinge: Kern ermahnt Kurz im Streit mit Italien

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) im Streit mit Italien in der Flüchtlingspolitik ermahnt: „So geht es einfach nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegen Italien positionieren“, sagte Kern der „Presse am Sonntag“, nachdem er heute mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni telefoniert hatte. „Diese Art von Problemstellung lässt sich nur gemeinsam lösen“, so Kern. Er sprach sich auch dafür aus, das Thema künftig aus der Öffentlichkeit und dem Wahlkampf in Österreich herauszuhalten.

Scharfe Kritik aus Italien an Kurz

Aus Italien kam erneut scharfe Kritik an Kurz. Der italienische Vizeaußenminister Benedetto Della Vedova bezeichnete Kurz und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban als „neue Helden der nationalistischen Rechten in Italien“. „Wenn sie die Migranten ins Meer werfen wollen, sollen sie es offen sagen“, erklärte Della Vedova auf seiner Facebook-Seite.

„Orban und Kurz wissen kaum was von Meer und Häfen, doch sie erteilen Lehren, wen man retten soll und wen nicht, als wären internationales Recht und Konventionen zur Flüchtlingsrettung eine Sache, wo man wählen könnte“, so Della Vedova. „Kurz hat vorgeschlagen, Flüchtlinge auf Lampedusa zu bringen und sie dort zu belassen. Das ist eine riesige politische Absurdität, die auch populistisch und grausam ist. Kurz beschreitet Orbans autoritären Weg. Er vertritt ein Europa, das sich verschließt, ein reaktionäres Europa des Vaterlandes gegen das Europa der Integration“, schrieb der Vizeaußenminister.

Lega Nord für Hafensperre

Anderer Ansicht ist der Präsident der Region Lombardei und Spitzenpolitiker der Lega Nord, Roberto Maroni, der die italienische Regierung zu einer Hafensperre drängt. „Österreich und Frankreich schließen ihre Grenzen. Italien kann nicht nur in Europa um Solidarität bitten, es muss handeln. Die Regierung will die Notstandslage nicht einsehen“, kritisierte Maroni.