Polen gibt grünes Licht für umstrittene Justizreform

Trotz heftiger Kritik hat Polens Parlament die umstrittene Justizreform der nationalkonservativen Regierung abgesegnet. Mit dem Senat stimmte in der Nacht auf heute auch die zweite Parlamentskammer für den Umbau des Justizwesens. Damit ignorierten die Volksvertreter sowohl die Warnungen der EU-Kommission als auch zahlreiche kritische Stimmen im In- und Ausland, die um die Unabhängigkeit der Justiz fürchten. Das letzte Wort hat Präsident Andrzej Duda. Setzt er das neue Justizgesetz in Kraft, drohen harte Sanktionen aus Brüssel.

