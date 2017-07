Radsport: Froome steht vor viertem Tour-de-France-Sieg

Christopher Froome ist der vierte Gesamtsieg bei der Tour de France seit heute wohl endgültig nicht mehr zu nehmen. Der britische Titelverteidiger belegte im Einzelzeitfahren in Marseille den dritten Platz und baute damit seinen Vorsprung vor der Schlussetappe nach Paris am Sonntag aus. Neuer Zweiter ist der Kolumbianer Rigoberto Uran, der den Franzosen Romain Bardet auf Rang drei verdrängte. In der Tageswertung lagen zwei Polen voran.

