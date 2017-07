UEFA Euro 2017: Österreicherinnen bereit für Sensation

Auf Österreichs Nationalteam wartet bei der Europameisterschaft in den Niederlanden nach dem erfolgreichen Auftakt gegen die Schweiz heute mit Frankreich (20.45 Uhr live in ORF eins) der nächste Leckerbissen. Gegen die zu den Titelkandidatinnen zählenden „Les Bleues“ können die Österreicherinnen ohne Druck antreten, denn alles andere als ein Sieg der Französinnen wäre eine Sensation. Genau zu dieser ist das Team jedoch bereit. Aber: „Es wird eine Riesenchallenge“, so Trainer Dominik Thalhammer.

