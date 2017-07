„Unsere Feinde werden vor Angst zittern“

„USS Gerald R. Ford“ heißt der neueste Flugzeugträger der US-Marine. Am Samstag wurde er von US-Präsident Donald Trump in Dienst gestellt. Der 335 Meter lange Koloss ist der erste einer neuen Generation, atombetrieben und mit modernster Technik ausgestattet. Mit 13 Milliarden Dollar Baukosten ist er das teuerste Schiff der Welt. Wenn es am Horizont erscheine, „dann werden unsere Feinde vor Angst zittern“, pries Trump sein neues Kriegsgerät.

