Vermisster Radfahrer in NÖ tot gefunden

Eine Suchaktion nach einem vermissten Radfahrer hat es heute in Krems in Niederösterreich gegeben. Der 42-jährige Mann, der am Vormittag zu einem Radausflug aufgebrochen war, konnte am Abend nur noch tot am Ufer der Krems in unwegsamen Gelände gefunden werden.

Frau trieb bewusstlos in der Krems

Eine Frau ist heute Nachmittag bewusstlos treibend in der Krems (Niederösterreich) entdeckt worden. Einsatzkräfte zogen die Frau aus dem Wasser und reanimierten sie. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

