Tempelberg: UNO-Sicherheitsratssitzung beantragt

Angesichts der zunehmenden Gewalt im Streit um den Zugang zum Jerusalemer Tempelberg haben Schweden, Frankreich und Ägypten heute eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats beantragt.

Die Ratsmitglieder müssten dringend über Möglichkeiten beraten, „wie die Appelle zu einer Deeskalation unterstützt werden können“, sagte der schwedische UNO-Botschafter Carl Skau in New York. Ein Datum für die Sitzung stand zunächst nicht fest.

Streit über Metalldetektoren

Der Streit über Metalldetektoren und zusätzliche Überwachungskameras am Eingang zum Tempelberg hatte am Freitag eine neue Eskalationsstufe erreicht. Binnen 24 Stunden wurden in dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sechs Menschen getötet - unter ihnen drei Israelis, die von einem palästinensischen Angreifer in einer Siedlung im besetzten Westjordanland erstochen wurden.

Die Auseinandersetzungen gingen auch heute weiter. Dabei wurde erneut ein Palästinenser nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums getötet. Der 17-Jährige wurde demnach bei Zusammenstößen im Westjordanland von israelischen Sicherheitskräften beschossen und schwer verletzt, am Abend erlag er seinen Verletzungen.

Der Tempelberg gilt Juden, Muslimen und Christen gleichermaßen als bedeutendes Heiligtum. Verwaltet wird er von einer jordanischen muslimischen Stiftung. Wegen der Verschärfung der Zugangskontrollen zum Tempelberg fror Palästinenserpräsident Mahmud Abbas inzwischen alle Kontakte der Palästinenserführung zu Israel ein.