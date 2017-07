Orban unterstützt Polen bei Justizreform

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist der polnischen Regierung in der Frage der umstrittenen Neuregelung des Justizwesens zu Hilfe geeilt. Orban sagte gestern, die von der EU gegen Warschau angestrengte „Inquisitionskampagne“ sei „im Interesse Europas und im Geist der alten ungarisch-polnischen Freundschaft“ zum Scheitern verurteilt.

Ungarn werde innerhalb der EU alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um seine Solidarität mit Polen zu zeigen, so Orban während eines Besuchs in Rumänien. Nach dem polnischen Unterhaus hatte in der Nacht auf gestern auch der Senat der Gesetzesvorlage der nationalkonservativen Regierung zum Justizwesen zugestimmt.

Damit ignorierten die Volksvertreter sowohl die Warnungen der EU-Kommission als auch zahlreiche kritische Stimmen im In- und Ausland, die um die Unabhängigkeit der Justiz fürchten. Das letzte Wort hat Präsident Andrzej Duda. Setzt er das neue Justizgesetz in Kraft, drohen harte Sanktionen aus Brüssel.

