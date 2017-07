Bundesliga: Perfekter Auftakt für Aufsteiger LASK

Aufsteiger LASK ist ein perfekter Auftakt in die tipico-Bundesliga geglückt. Die Linzer setzten sich gestern zuhause gegen die Admira souverän mit 3:0 durch und kehrten damit fulminant in die oberste Spielklasse zurück. Auch Titelverteidiger Red Bull Salzburg meisterte die erste von 36 Aufgaben in der Meisterschaft beim WAC. Rapid ließ sich hingegen von Mattersburg im Finish noch die halbe Butter vom Brot nehmen.

