Walesa bei Protesten gegen Polens Regierung

Friedensnobelpreisträger Lech Walesa hat sich gestern den Protesten gegen die Justizreform der polnischen Regierung angeschlossen. Der frühere Präsident rief die Polen auf einer Kundgebung in Danzig dazu auf, das Erbe der demokratischen Revolution nach dem Ende des Kommunismus 1989 zu retten. „1989 haben wir Euch ein demokratisches Polen gegeben“, rief er unter dem Jubel der Menge. „Ihr musst nun dafür kämpfen - mit allen Mitteln.“

Hoffen auf Duda

Walesa warf der rechtsnationalistischen Regierung in Warschau vor, die demokratischen Errungenschaften der Kämpfer gegen die kommunistische Herrschaft zu verspielen. „Unsere Generation hat es geschafft, Polen auf den richtigen Weg zu bringen und die Gewaltenteilung durchzusetzen“, sagte er. „Wir dürfen nicht zulassen, dass das nun zerstört wird.“

Wie in Danzig gingen auch in anderen polnischen Städten wieder Demonstranten aus Protest gegen die Gerichtsreform der Regierung auf die Straße. Am Abend versammelten sich in der Hauptstadt Warschau mehrere tausend Demonstranten vor dem Präsidentenpalast. Sie forderten Staatschef Andrzej Duda auf, das Gesetz der Regierung zur Neuordnung des Obersten Gerichts durch sein Veto zu stoppen.

Schützenhilfe von Orban

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban stellte sich der polnischen Regierung helfend zur Seite. Orban sagte, die von der EU gegen Warschau angestrengte „Inquisitionskampagne“ sei „im Interesse Europas und im Geist der alten ungarisch-polnischen Freundschaft“ zum Scheitern verurteilt. Ungarn werde innerhalb der EU alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um seine Solidarität mit Polen zu zeigen, so Orban.