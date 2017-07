Ausnahmezustand nach Gewittern in Berlin

Erneut haben Starkregen und Gewitter weite Teile Deutschlands heimgesucht. Gestern machte sich das Unwetter zunächst vor allem in Berlin bemerkbar. Zum zweiten Mal binnen eines Monats rief die Feuerwehr wegen der starken Niederschläge den Ausnahmezustand in der deutschen Hauptstadt aus.

In der Nacht mussten dann besonders im Bundesland Hessen viele Rettungskräfte wegen des Unwetters ausrücken. Blitzschläge setzten in mehreren Landkreisen Häuser in Brand. Das schwül-warme Wetter, das die zahlreichen Gewitter erzeugt hatte, sollte bald einer Kaltluftfront weichen. Der Deutsche Wetterdienst rechnete für heute nur noch mit vereinzelten Gewittern.