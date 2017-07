Für Hofer bleibt Option SPÖ-FPÖ-Koalition aufrecht

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) will den Wahlkampf gemeinsam mit Parteichef Heinz-Christian Strache absolvieren. Das sagte Hofer im Interview mit der APA. „Wir starten im September und machen beide eine Österreich-Tour. Strache ist die klare Nummer Eins, ich unterstütze ihn nach besten Kräften. So bringen wir die doppelte Stärke zusammen.“

Die jüngsten Irritationen zwischen Rot und Blau wegen einer SPÖ-nahen Anti-FPÖ-Plattform sowie der Kritik an antisemitischen Codes in der FPÖ rund um den freiheitlichen Abgeordnete Johannes Hübner will Hofer nicht überbewerten. Eine mögliche SPÖ-FPÖ-Koalition, die sowohl von Teilen der SPÖ als auch der Freiheitlichen forciert wird, sieht Hofer dadurch nicht vom Tisch. „Ich sehe das sehr entspannt. Letztendlich wird sich nach der Wahl vieles anders präsentieren. Ich gehe davon aus, dass einer der beiden Spitzenkandidaten, Kurz oder Kern, nach der Wahl nicht mehr im Amt sein wird“, sagte Hofer.

Allerdings sende die SPÖ derzeit unterschiedliche Signale aus. „Einerseits gibt man sich einen Kriterienkatalog, um gewisse Probleme zu neutralisieren, andererseits hat man nicht den Mut, den Parteitagsbeschluss gegen eine Koalition mit der FPÖ zu ändern, und dann geht auch noch die Frau des Kanzlers in ein Komitee gegen die FPÖ. Das ist einigermaßen schräg.“