Weitere Tote in Konflikt um heilige Stätte

Seit Tagen eskaliert die blutige Auseinandersetzung um den Zugang zum Tempelberg, die Zahl der Todesopfer steigt. Angesichts der explosiven Lage zwischen Israel und den Palästinensern richteten UNO, EU und das Nahost-Quartett eindringliche Appelle an beide Seiten, die UNO setzte eine Dringlichkeitssitzung an. Entspannung ist jedoch nicht in Sicht: Die Palästinenser kappen sämtliche Kontakte zu Israel, das seinerseits mit einer Verhaftungswelle reagiert. Die Sorge vor einem neuen Palästinenseraufstand wächst.

