Angriffe trotz Waffenruhe in Syrien

Die syrische Luftwaffe hat heute nach Angaben einer oppositionsnahen Gruppe trotz einer von ihr ausgerufenen Waffenruhe mehrere Angriffe gegen Ziele in Rebellenhochburgen nahe der Hauptstadt Damaskus geflogen.

Die in London ansässige „Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ berichtete, die Luftangriffe hätten Zielen in den Städten Duma und Ain Terma in der von Rebellen gehaltenen Region um Ghuta östlich von Damaskus gegolten. Insgesamt seien sechs Angriffe geflogen worden.