„Pokemon Go“-Feier floppt wegen technischer Probleme

Missglückte Geburtstagsparty für das Smartphone-Spiel „Pokemon Go“: Wegen technischer Probleme funktionierte das Spiel bei einem Pokemon-Fest in Chicago gestern nicht richtig, wie die Veranstalter zugeben mussten. Tausende Fans versuchten vergeblich, die Cartoon-Monster einzufangen, oder konnten sich erst gar nicht in das Onlinespiel einloggen, wie die „Chicago Tribune“ berichtete.

In einer Mitteilung entschuldigte sich der Veranstalter, die „Pokemon Go“-Entwicklerfirma Niantic. Den Teilnehmern werde das Eintrittsgeld rückerstattet und Guthaben sowie ein gefangenes Pokemon in ihren Konten gutgeschrieben. In dem Spiel geht es darum, die Pokemon-Cartoon-Monster zu fangen. Das Spiel war nach seinem Start im Juli 2016 zu einem weltweiten Phänomen geworden. Bisher wurde es 650 Millionen Mal heruntergeladen.