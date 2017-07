Fußball: Arnautovic soll „Hammers“ beflügeln

Seit gestern ist Marko Arnautovic nicht nur der teuerste Transfer aus österreichischer Sicht aller Zeiten, auch sein neuer Verein West Ham hat für einen Kicker noch nie so viel Geld ausgegeben. Dementsprechend groß sind die Erwartungen im Londoner Eastend an den 28-jährigen Wiener. „Er kann vorne auf jeder Position spielen“, so Trainer Slaven Bilic. Arnautovic soll mithelfen, damit West Ham wieder an alte Zeiten anschließt. Denn trotz großer Geschichte ist die sportliche Gegenwart nicht so rosig.

