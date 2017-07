Gänse ohne ihre Lebenspartner gestresst

Was die Wissenschaftler der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle seit Jahren an Graugänsen beobachteten, konnten sie an Gänsepaaren nachweisen: Zweierbeziehungen wirken positiv auf den Körper. Bereits nach Stunden bekamen getrennte Gänsepaare Stress.

Mehr dazu in ooe.ORF.at