Verstöße gegen Waffenruhe in Ostukraine

Vor einem geplanten Ukraine-Krisentelefonat bleibt die Lage im Kriegsgebiet Donbass gespannt. Das Militär in Kiew und die prorussischen Separatisten in Donezk berichteten am Wochenende von vereinzelten Verstößen gegen eine Waffenruhe und je einem getöteten Kämpfer.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilte mit, im Vergleich zu den vergangenen Tagen habe sich die Lage im Frontgebiet etwas entspannt. Bei Twitter warf sie den Separatisten vor, Beobachtern bei der Stadt Nowoasowsk im Süden des Gebiets Donezk den Zugang versperrt zu haben.

Für morgen wird ein Telefonat von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit den Präsidenten Russlands, Frankreichs und der Ukraine erwartet.

Wirbel um Festgenommenen

In der Ukraine sorgte unterdessen der Fall eines im Juni im Donbass festgenommenen angeblichen russischen Soldaten weiter für Aufsehen. Die Behörden in Kiew erlaubten einen Besuch der Mutter des Mannes. Im ukrainischen TV sagte er, er sei Militärangehöriger. Die Ukraine wirft dem Mann vor, als von Moskau entsandter Soldat für die Separatisten gekämpft zu haben. Die russischen Behörden dementieren dies der Agentur Interfax zufolge.