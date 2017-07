Libyen-Spitzentreffen bei Macron geplant

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will laut einem Medienbericht im libyschen Bürgerkrieg vermitteln. Der Ministerpräsident der international anerkannten Übergangsregierung, Fajis al-Sarradsch, und sein Kontrahent, der mächtige Militärführer Chalifa Haftar, würden am Dienstag im Elysee-Palast erwartet. Das berichtete die Wochenzeitung „Le Journal de Dimanche“ heute.

Auf der offiziellen Elysee-Agenda für die kommende Woche ist von diesem Treffen allerdings keine Rede. Die üblicherweise gut informierte Zeitung nannte als Quelle den neuen UNO-Sondergesandten für Libyen, Ghassan Salame, der auch an dem Spitzentreffen in der französischen Hauptstadt teilnehmen werde. In dem ölreichen nordafrikanischen Land herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkriegschaos.

Eine Aussöhnung der beiden libyschen Kontrahenten könne bei der Zusammenkunft nicht erwartet werden, so das Blatt. Die Einheiten von General Haftar kontrollieren weite Teile im Osten des zerrissenen Landes. Er hatte zuletzt weiter an Einfluss gegenüber der Übergangsregierung von Sarradsch im westlichen Tripolis gewonnen.