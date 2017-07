Deutscher „Bundestrojaner 2.0“ kommt noch heuer

Während die Einführung des „Staatstrojaners“ іn Österreich noch in der Schwebe ist, baut die deutsche Koalition den Einsatz solcher Schadsoftware aus. Wie aus einem am Donnerstag geleakten Dokument hervorgeht, steht die zweite Generation des selbst entwickelten „Bundestrojaners“ vor ihrer Fertigstellung. Version 2.0 zielt vor allem auf die Überwachung von WhatsApp und anderer Messenger auf Android-Handys aber auch iPhones ab, das entspricht auch den Plänen in Österreich.

Die Wiener Sicherheitsexpertin Marion Marschalek hat einen solchen staatlichen Trojaner aus Frankreich 2015 analysiert. „Babar“ verfügt allerdings über umfassende Spionagefunktionen, die über die polizeiliche Kommunikationsüberwachung hinausgehen, weil diese Schadsoftware von einem Geheimdienst stammt. Da auch alle kommerziell erhältlichen Schadsoftwares für diesen Markt maßgefertig sind, setzen Deutschland wie Österreich auf eigene Entwicklungen für die Polizei.

