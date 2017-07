Klimawandel: Strategien der Anpassung und ihre Grenzen

Dürre, Waldbrände, Überschwemmungen: Der Sommer 2017 verläuft in Europa in etwa so, wie er laut Prognosen in Zukunft normal sein wird. Anpassungen an die Klimaerwärmung sind sinnvoll - aber ab einem bestimmten Schwellenwert wohl vergeblich.

