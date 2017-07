Golf: Spieth triumphiert bei British Open

Mit nur 23 Jahren hat der US-Golfprofi Jordan Spieth seinen dritten Major-Sieg errungen. Der Texaner gewann die 146. British Open in Southport drei Schläge vor seinem Landsmann Matt Kuchar. Vor zwei Jahren hatte Spieth beim US Masters und den US Open seine ersten zwei Grand-Slam-Titel erobert. Der Österreicher Bernd Wiesberger musste sich mit dem 74. Platz begnügen.

