Angreifer erschossen

Im blutigen Streit über den Zugang zum Tempelberg spitzt sich die Lage zu: In einem Wohngebäude der israelischen Botschaft in Amman wurden am Sonntag zwei Jordanier getötet. Zwei jordanische Handwerker sollten Möbel ersetzen, als einer der Männer einen Sicherheitsbeamten mit einem Schraubenzieher angriff, hieß es aus dem israelischen Außenministerium. Einer der Angreifer wurde getötet, ebenso ein Vermieter. Der Hintergrund des Vorfalls ist noch unklar. Jordanien fungiert als „Wächter“ der muslimischen Heiligtümer in Jerusalem. Der UNO-Sicherheitsrat kommt am Montag zusammen.

