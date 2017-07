Schwerer Hagelschlag in Salzburger Regionen

Gestern Abend haben schwere Unwetter vor allem im Salzburger Pinzgau und Pongau die Einsatzkräfte auf Trab gehalten: Bei Zell am See richteten teilweise golfballgroße Hagelkörner schwere Schäden an, bei Schwarzach wurde die B311 überschwemmt.

Neun Schafe von Blitz erschlagen

Neun Bergschafe wurden gestern Früh bei einem heftigen Gewitter auf der Postalm bei Strobl (Flachgau) vom Blitz getötet. Nur ein Lamm überlebte. Vor genau einem Jahr wurden in der Gegend 17 Kühe vom Blitz erschlagen.

