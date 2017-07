Urteil in Kremser Terrorprozess erwartet

Im seit Dienstag laufenden Terrorprozess in Krems (Niederösterreich) soll es heute ein Urteil geben. Dem 27-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, zwei Männer via Internet zu Anschlägen in Jerusalem angestiftet zu haben.

