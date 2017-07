UNO-Soldat bei Angriff in Zentralafrika getötet

Bei einem Angriff auf UNO-Friedenstruppen in der Zentralafrikanischen Republik ist ein Soldat getötet worden. Drei weitere Blauhelme seien verletzt worden, teilte die UNO-Mission MINUSCA heute mit.

Die UNO-Soldaten aus Marokko begleiteten mehrere Lastwagen, die in Bangassou im Süden des Landes Wasser für humanitäre Zwecke transportierten. Der Angriff sei von Kämpfern der primär christlichen Anti-Balaka-Miliz ausgegangen.

Die Zentralafrikanische Republik war 2013 in einen Bürgerkrieg gerutscht, in dem einander Milizen der christlichen Mehrheit und jene der muslimischen Minderheit gegenüberstanden. Infolge einer französischen Militärintervention und später einer UNO-Friedensmission stabilisierte sich die Lage. In den vergangenen Monaten flammte die Gewalt jedoch wieder auf. UNO-Angaben zufolge sind rund eine Million Menschen vor der Gewalt im Land geflohen - etwa jeder fünfte Bewohner des Staates.