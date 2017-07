Serbischer Präsident ruft zu Dialog über Kosovo auf

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat die Serben zu einem Dialog über die frühere Provinz Kosovo aufgerufen, um diese „Last nicht den künftigen Generationen“ aufzubürden.

Es sei Zeit, in Sachen Kosovo - das vor fast zehn Jahren seine Unabhängigkeit erklärte - nicht mehr den Kopf in den Sand zu stecken, sondern „realistisch“ zu sein, schrieb Vucic in einem Beitrag für die Zeitung „Blic“ (Montag-Ausgabe).

Man dürfe nicht erwarten, dass die Serben wiederbekämen, was sie längst verloren hätten, stellte Vucic fest. Die Serben hätten schon seit dem späten 19. Jahrhundert nicht genügend Verantwortungsbewusstsein an den Tag gelegt, um die Wünsche der Kosovo-Albaner zu verstehen. Andererseits hätten auch die Kosovo-Albaner den serbischen Staat und seine nationalen Interessen nicht verstanden und geringgeschätzt.

Belgrad lehnt es nach wie vor ab, die Unabhängigkeit seiner früheren Provinz anzuerkennen. Unter Vermittlung der EU läuft aber seit Jahren ein „Normalisierungsdialog“. Die Gespräche sind die Voraussetzung dafür, dass sich Serbien und das Kosovo weiter der EU annähern können. Einige Probleme wurden am Verhandlungstisch gelöst, vieles davon wurde aber bisher nicht umgesetzt. Es gibt Anzeichen, dass der Dialog nun frischen Wind bekommen könnte.