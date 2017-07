Reisen in den 50ern: Ans Meer mit dem „Austropa-Express“

Urlaub zu machen war im Österreich der 1950er lange Zeit weder einfach noch selbstverständlich. Umso größer war die Sehnsucht nach dem Dolce Vita. Damals brach eine neue Ära des Tourismus an, und außergewöhnliche Reiseangeboten für den Urlaub im Schnelldurchlauf sollten das Fernweh stillen: Etwa der „Austropa-Express“, der heute frappant an chinesische Busreisegruppen erinnert. Oder der „Bäderdrahrer“, der Sonnenanbeter einmal in der Woche an die Obere Adria brachte. Und wer in Österreich blieb, konnte eine Fahrt ins Blaue wagen.

