Justizreform: Polens Präsident in der Zwickmühle

Bei der umstrittenen Justizreform in Polen sind nun alle Blicke auf Präsident Andrzej Duda gerichtet. Nach der Zustimmung des Parlament kann nur noch er die Umsetzung verhindern - oder eine Nachbesserung verlangen. Duda will sich nun mit wichtigen Justizvertretern treffen. Seit Tagen protestieren Zehntausende Polen gegen die Reform. Sie sieht vor, dass die Regierung die höchsten Richter des Landes austauschen kann. Auch Friedensnobelpreisträger Lech Walesa schloss sich den Protesten an, warnende Worte kamen von der EU und den USA. Duda ist in der Zwickmühle: Er war der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) bisher wohlgesonnen.

