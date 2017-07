Tour de France: Froome feiert „härtesten Sieg“

Christopher Froome hat gestern zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal in seiner Karriere das Gelbe Trikot der Tour de France erfolgreich ins Ziel gebracht. Noch nie musste der 32-jährige Brite aber derart um den Gesamtsieg kämpfen wie bei der 104. Ausgabe des Klassikers. „Das war mein härtester Sieg“, so Froome, dem diesmal auch erstmals ein Etappensieg verwehrt blieb.

Mehr dazu in sport.ORF.at