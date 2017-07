Täter weiter auf der Flucht

Mindestens fünf Menschen sind am Montagvormittag in der Altstadt von Schaffhausen in der Schweiz zu Opfern eines Amokläufers mit einer Kettensäge geworden, zwei von ihnen wurden schwer verletzt. Die Tat hat laut Polizei keinen terroristischen Hintergrund, das Motiv sei „nicht klar“. Der Mann ist laut den Behörden bereits identifiziert, konnte jedoch auch in stundenlanger Fahndung nicht gefasst werden. Die Menschen wurden aufgefordert, in den Häusern zu bleiben.

