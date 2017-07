Microsoft will Malprogramm Paint einstellen

Der Softwarekonzern Microsoft will nach über 32 Jahren das eigene Malprogramm Paint einstellen. Das für Herbst angekündigte „Fall Creators Update“ bringt zahlreiche Neuerungen mit - doch Paint wird nicht mehr Teil des Betriebssystems sein.

1985 war das Malprogramm, damals noch unter dem Namen „Paintbrush“, Teil der allerersten Windows-Version. In dieser frühen Version unterstützte das Programm lediglich Zeichnungen in Schwarz-Weiß - die Möglichkeit, in Farbe zu zeichnen, kam erst in späteren Versionen hinzu.

Pixelcharme für Jung und Alt

Paint erlangte über die vergangenen drei Jahrzehnte große Beliebtheit. Als vorinstallierte Software auf den anfangs noch recht spärlich verbreiteten Heim- und Arbeitsrechnern entwickelte sich das Programm für viele - besonders jüngere - Anwenderinnen und Anwender zur unterhaltsamen Beschäftigung auf dem sonst grau in grau gehaltenen Computeralltag.

Das simpel gehaltene Programm wurde für viele auch zum ernsthaften künstlerischen Werkzeug. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter werden momentan zahlreiche Bilder geteilt, die mit Paint erstellt wurden.

Night of the Living Shed - as requested by Lee James Johnson (RIP George Romero) pic.twitter.com/1gEMnW1zif — Jim'll Paint It (@Jimllpaintit) 19. Juli 2017

Auch ganze Comics wurden damit gezeichnet. „Pokey the Penguin“ gehört zu den bekanntesten Vertretern, seit 1998 gibt es die absurden Episoden des minimalistisch gezeichneten Pinguins. „Pokey“ ist mittlerweile sogar in Buchform erschienen.

3-D-Nachfolger ersetzt Klassiker

Schon im April hatte Microsoft eine 3-D-Version des Programms unter dem Namen Paint 3D veröffentlicht. Neben Funktionen zur Gestaltung in 3-D werden auch klassische Malfunktionen angeboten - es hat aber keinen Bezug zur bisherigen Software.

Bis zum endgültigen Abschied der beliebten Software könnte es dennoch dauern. Mit dem neuen Update hat Microsoft Paint lediglich als „nicht aktiv entwickelt und möglicherweise nicht mehr Teil künftiger Versionen“ eingestuft.