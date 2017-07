Kindergeld: Auch Grüne für Rechtsanspruch auf Papamonat

Auch die Grünen fordern einen Rechtsanspruch auf den Papamonat. Man müsse Vätern durch einen Rechtsanspruch und eine gute finanzielle Absicherung zeigen, dass sie das Recht darauf haben, sich an der Familienarbeit zu beteiligen, und dies vom Staat auch unterstützt werde, sagte die grüne Familiensprecherin Judith Schwentner.

„Solange es keinen Rechtsanspruch auf einen Papamonat gibt und die 700 Euro des Papamonats vom weiteren Kinderbetreuungsgeld wieder abgezogen werden, bleibt er für viele Familien reines Wunschkonzert. Das Gesetz gehört unbedingt nachgebessert“, so Schwentner.

Rendi-Wagner: „Höchste Zeit“

Auch Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) bekräftigte die Forderung der SPÖ-Frauen nach einem Rechtsanspruch auf den Papamonat in der Privatwirtschaft. „Es ist höchste Zeit für den Rechtsanspruch auf den Papamonat - mit dem Koalitionspartner war er leider bisher nicht durchsetzbar“, kritisierte sie die ÖVP.

Durch den Rechtsanspruch könnte eine weitere Hürde für Väter abgebaut werden, die sich aktiv in die Kindererziehung einbringen möchten, so die Ministerin. Derzeit können Väter in der Privatwirtschaft den Papamonat nur in Anspruch nehmen, wenn seitens der Dienstgeber Bereitschaft dazu besteht.

25 Prozent als Ziel bei Väterbeteiligung

Seit Inkrafttreten des neuen Kindergeldkontos im März stellten über 1.000 Väter einen Antrag für die „Familienzeit“ - oder Papamonat. Das geht aus aktuellen Zahlen des Familienministeriums hervor. Im Rahmen der „Familienzeit“ können Väter direkt nach der Geburt des Kindes zwischen 28 und 31 Tage durchgehend zu Hause bleiben, dafür gibt es 700 Euro.

Die Väterbeteiligung beim Kindergeldbezug liegt nach den zuletzt verfügbaren Daten bei 19,4 Prozent. „Unser Ziel ist es, die Beteiligung der Väter auf 25 Prozent anzuheben“, so ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin.