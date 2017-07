Mindestens 16 Tote bei Explosion in Pakistan

Durch eine Explosion in der pakistanischen Stadt Lahore sind heute den Rettungskräften zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden. 20 weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die Rettungskräfte heute mit.

Das Attentat ereignete sich in der Innenstadt. Nach Angaben aus Polizeikreisen waren Beamte das Ziel, die Straßenhändler vertreiben sollten. Für den Anschlag übernahm zunächst niemand die Verantwortung. In der Vergangenheit reklamierten solche Taten oft die radikalislamische Taliban in Pakistan für sich.