Halber Angriff auf Merkel

Angesichts schlechter Umfragewerte hat der Spitzenkandidat der deutschen SPD, Martin Schulz, ein heikles Thema in den deutschen Wahlkampf eingebracht: Flüchtlinge. Er warnte vor einer „hochbrisanten“ Lage und lancierte einen Seitenhieb auf Kanzlerin Angelika Merkel (CDU): Diese habe 2015 „ohne Absprache mit unseren Partnern in Europa“ die Grenze für Flüchtlinge geöffnet, wenn auch aus „gut gemeinten Gründen“. Von der politischen Konkurrenz setzte es umgehend Kritik: Schließlich sei die SPD damals wie heute Regierungspartner der Union. Auch Meinungsforscher sind skeptisch: Schulz würde am ehestens der AfD in die Hände spielen.

