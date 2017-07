Regisseurinnen dominieren Kritikerwoche in Venedig

Die „Settimana Internazionale della Critica“ (SIC), eine Spezialschiene des Filmfestivals von Venedig, die sich jungen Talenten widmet, gab heute ihr Programm für 2017 bekannt: Auffällig ist die starke Präsenz von Regisseurinnen und weiblichen Filmfiguren. Sieben von neun Filmen entstanden unter der Koregie und Regie von Frauen.

Eröffnen wird die Kritikerwoche am 30. August mit „Pin Cushion“, einem finsteren Coming-of-Age-Drama, das die britische Regisseurin Deborah Haywood in den Arbeiterbezirken von Derbyshire drehte. Aus Deutschland wurde die Hamburgerin Helena Wittmann mit ihrem Debütfilm „Drift“ eingeladen. Er erzählt die Geschichte zweier Frauen, die ein Wochenende an der Nordsee zusammen verbringen. Knallbunt ist der Wettbewerbsbeitrag der Dänin Annika Berg, die in „Team Hurricane“ eine ausgeflippte Neo-Punk-Gruppe porträtiert (siehe Bild).

Annika Berg

Punks, Politparabeln und eine Wölfin

Die Schweizerin Katharina Wyss ist mit „Sarah spielt einen Werwolf“ im Wettbewerb vertreten, der mysteriösen Geschichte einer Performerin (Sabine Timoteo), die sich tatsächlich in einen Werwolf zu verwandeln scheint. Aus Argentinien stammt das Vater-Sohn-Drama „Hunting Season“ von Natalia Garagiola, und die Türkin Emre Yeksan entwirft in „The Gulf“ eine surreale Parabel auf die politische Situation in ihrem Heimatland.

Außerdem mit dabei sind „Il cratere“, ein „rückwärts erzähltes Disney-Märchen“ von Luca Bellino und Silvia Luzi (Italien), „Les garcons sauvages“ von Bertrand Mandico (Frankreich) und „Veleno“ von Diego Olivares (Italien) - ein Film, der seine Kritik an den politischen Verhältnissen in Italien in die Form einer Soap-Opera gießt.

Die Filme der Kritikerwoche konkurrieren um den Publikumspreis sowie um die Preise für die beste technische Leistung und innovativste Regie. Zugleich qualifizieren sie sich für den mit 100.000 Dollar dotierten „Zukunftslöwen“. Das Filmfestival von Venedig, das am Donnerstag sein volles Programm bekanntgeben wird, findet heuer von 30. August bis 9. September statt.