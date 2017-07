EasyJet will 1.200 neue Mitarbeiter einstellen

Der britische Billigflieger EasyJet, der sich erst jüngst mit seiner österreichischen Tochter eine wegen des bevorstehenden „Brexit“ nötig gewordene neue EU-Lizenz gesichert hat, wächst und will daher 1.200 neue Mitarbeiter für die Kabine einstellen. Der Großteil soll bereits ab Oktober neu anfangen, wie EasyJet heute mitteilte.

Das neue Kabinenpersonal soll sowohl frei gewordene als auch zusätzliche Stellen besetzen. Bei EasyJet arbeiten derzeit rund 12.000 Menschen.

„Einige neue Arbeitsplätze“ in Österreich

EasyJet hatte erst im Mai angekündigt, 450 weitere Piloten einzustellen. Unklar ist, in welchen Ländern die Fluggesellschaft einstellen wird. EasyJet hatte vor Kurzem eine Tochtergesellschaft in Österreich gegründet, mit der sich die Airline auch nach dem „Brexit“ Zugang zum EU-Luftraum sichern will. In Österreich würden durch die Gründung „einige neue Arbeitsplätze“ entstehen, erklärte EasyJet.

Eine Verlagerung von Stellen aus Großbritannien werde es nicht geben. EasyJet transportiert mehr als 70 Mio. Passagiere pro Jahr; die mehr als 270 Maschinen starten und landen in 31 Ländern.