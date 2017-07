UEFA Euro 2017: Erfolgsbausteine in Rot-Weiß-Rot

Was Österreichs Nationalspielerinnen bei der EM für Ansehen und Akzeptanz des heimischen Frauen-Fußballs leisten, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Am Mittwoch (20.45 Uhr, live in ORF eins) haben sie die Chance, gegen Island ins Viertelfinale einzuziehen, was ihnen bei ihrer ersten Endrunde kaum jemand zugetraut hätte.

Möglich machte den Erfolg eine Vielzahl von Bausteinen, die Trainer Dominik Thalhammer und seine Spielerinnen in den letzten Wochen, Monaten und Jahren zusammensetzten. Herausragende Fitness, effiziente Spielweise, Fokussierung auf die vorgegebene Taktik, Effizienz und Teamgeist sind nur einige davon.

