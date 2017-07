Szydlo bekräftigt harte Linie

Die nationalkonservative polnische Regierung will ihre umstrittene Justizreform ungeachtet des Vetos von Präsident Andrzej Duda durchbringen. „Wir können dem Druck der Straße und aus dem Ausland nicht nachgeben“, sagte Polens Premierministerin Beata Szydlo Montagabend in einer Fernsehansprache. Duda hatte sein Nein zuvor mit der Wahrung des „inneren Friedens“ im Land begründet. Der Jurist will nun seine eigenen Vorschläge für Änderungen in den vorgelegten Gesetzen präsentieren.

Lesen Sie mehr …