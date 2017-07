280 Mio. für Mikroelektronikzentrum „Silicon Austria“

In Österreich entsteht in den kommenden Jahren ein neues Forschungszentrum für Mikroelektronik. Die Geschäftsführung und Koordination der „Silicon Austria“ ist in Graz angesiedelt, Standorte wird es auch in Villach (Kärnten) und Linz geben. Der Projektumfang liegt bei 280 Millionen Euro.

