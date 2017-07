Schweizer Polizei warnt vor Kettensägenangreifer

Weiterhin auf der Flucht ist jener Mann, der gestern Vormittag in der Schweizer Stadt Schaffhausen mit einer Motorsäge zwei Angestellte einer Krankenversicherung und drei weitere Personen attackiert hat.

Die Polizei will nicht ausschließen, dass dem amtsbekannten 51-Jährigen, der in der Bodensee-Region in Wäldern gelebt haben soll, bereits die Flucht über die Schweizer Landesgrenzen gelungen sein könnte. Die Polizei stuft ihn als „gefährlich, aggressiv und psychisch auffällig“ ein.

Mehr dazu in „Auch für andere Menschen gefährlich“