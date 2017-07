UEFA Euro 2017: Niederländerinnen erreichen Viertelfinale

Gastgeber Niederlande ist bei der Frauen-EM mit drei Vorrundensiegen ins Viertelfinale gestürmt. „Oranje“ setzte sich gestern Abend in Tilburg im Nachbarschaftsduell gegen Belgien mit 2:1 durch und sicherte sich damit den Sieg in Gruppe A. Dänemark bezwang Norwegen in Deventer mit 1:0 und löste als Zweiter ebenfalls das Ticket für die Finalphase.

Mehr dazu in sport.ORF.at