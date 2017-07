Ukraine-Konflikt: Vierergruppe einig über Sofortmaßnahmen

Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine haben sich nach Angaben der deutschen Bundesregierung auf Sofortmaßnahmen geeinigt, um den Friedensprozess in der Ukraine voranzubringen. So müssten Verletzungen des Waffenstillstands umgehend aufhören, hieß es in einer gestern am späten Abend verbreiteten Mitteilung.

Vorangegangen war ein Telefonat der Staats- und Regierungschefs der Vierergruppe. Weiter hieß es in der Mitteilung, die Entflechtung der Truppen im Osten des Landes und der Abzug schwerer Waffen sollten als Priorität behandelt werden. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron ermutigten die Seiten, auf Basis bisheriger Beratungen mit dem Austausch von Gefangenen gemäß dem Grundsatz „alle für alle“ bis zum Ende des Jahres fortzufahren.

Weiter hieß es in der Mitteilung: „Die Seiten werden wechselseitige Schritte ergreifen, um die Wirtschaftsbeziehungen wieder aufzunehmen.“ Einzelheiten sollen so schnell wie möglich erörtert werden. Der Mitteilung zufolge werden sich Berater der Staats- und Regierungschefs der Vierergruppe im kommenden Monat erneut treffen. Anschließend solle es ein weiteres Telefonat im Normandie-Format geben.