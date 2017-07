„Despacito“-Sänger protestiert gegen Maduros Song-Remix

Die Sänger des weltweiten Sommerhits „Despacito“ protestieren dagegen, dass der venezolanische Präsident Nicolas Maduro ihren Song politisch instrumentalisiert.

Auf ihren sozialen Kanälen wandten sich die Puerto Ricaner Luis Fonsi und Daddy Yankee gestern Abend (Ortszeit) gegen die veränderte Version: „Meine Musik ist nicht für diejenigen gedacht, die sie zur Propaganda einsetzen“, schrieb Fonsi auf Facebook.

Maduro hatte am Sonntag eine neue Fassung des Liedes veröffentlicht, in dem er die Venezolaner auffordert, für seine umstrittene Verfassungsänderung zu stimmen. Fonsi wirft Maduro nun vor, den Willen des Volkes manipulieren zu wollen. Der 39-jährige Künstler sagt, er sei nicht gefragt worden und habe der Neuinterpretation nicht zugestimmt.

Bereits über hundert Tote

Staatschef Maduro will am 30. Juli in einer Wahl über die Zusammensetzung der verfassunggebenden Versammlung entscheiden lassen. Seit fast vier Monaten finden in Venezuela täglich Demonstrationen der Regierungsgegner statt. Die Opposition kämpft für Maduros Amtsenhebung. Sie macht ihn für die Wirtschaftskrise im ölreichen Venezuela verantwortlich, die sich durch den Fall des Preises für Erdöl auf dem Weltmarkt verschärft hat.

Bei den gewalttätigen Protesten gab es mehr als hundert Tote auf beiden Seiten, Hunderte Menschen wurden verletzt.