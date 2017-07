Bundesliga: Austria und Rapid haben den Blues

Das erste Wochenende der tipico-Bundesliga ist aus Sicht der Wiener Clubs nicht zufriedenstellend verlaufen: Rapid erarbeitete sich gegen Mattersburg in Unterzahl eine Zweitoreführung und schenkte sie wieder her. Die Austria, selbst ernannter Salzburg-Jäger, erfuhr in Altach eine gehörige Abreibung.

Folglich hatten Violett und Grün-Weiß nach dem Ligastart in seltener Einigkeit den Blues - und stimmten Klagelieder an. Die Austria adressierte den Referee als Mitverantwortlichen, bei den Rapidlern stand ein Spieler aus den eigenen Reihen im Fokus.

