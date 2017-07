Pilz tritt mit Liste bei Nationalratswahl an

Der ehemalige grüne Abgeordnete Peter Pilz tritt bei der Nationalratswahl im Oktober mit einer eigenen Liste an. Das kündigte er heute bei einer Pressekonferenz in Wien an.

Er habe die nötigen Unterschriften von drei Nationalratsabgeordneten, sagte Pilz. Wer ihn mit einer Unterschrift unterstützt, wollte der Abgeordnete aber noch nicht verraten. Das werde zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt, so Pilz.

Pilz präsentierte auch die ersten Kandidatinnen und Kandidaten, die mit ihm gemeinsam kandidieren werden. Auf dem Podium saßen die bisherige Sprecherin des Frauenvolksbegehrens, Maria Stern, der ehemalige Chefjurist des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), Peter Kolba, der Menschenrechtler, Tierschützer und ehemalige SPÖ-Politiker Sebastian Bohrn-Mena und die in der Flüchtlingshilfe engagierte Unternehmerin Stephanie Cox.