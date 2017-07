Nach Tumoroperation zurück im Senat

US-Präsident Donald Trump hat den Senat mit scharfen Worten aufgerufen, am Dienstag über ein Gesetz zur Ablösung der Krankenversicherung „Obamacare“ abzustimmen. Vergangene Woche waren die vorerst letzten Versuche der Republikaner am Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert, doch noch einen mehrheitsfähigen Reformvorschlag zu „Obamacare“ vorzulegen. Die Mehrheit der Republikaner ist knapp - und so könnte nun Senator John McCains Stimme das Zünglein an der Waage sein. Er soll am Dienstag, nur eineinhalb Wochen nach einer Gehirntumoroperation, zur Abstimmung in den Senat kommen.

Lesen Sie mehr …