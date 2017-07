Millionenbeute: Wiener Juwelierräuber verhaftet

Ein Juwelierräuber, der genau vor einem Jahr bei einem Überfall in der Wiener Innenstadt Schmuck im Wert von mehr als einer Million Euro erbeutet hatte, ist in Frankreich verhaftet worden. Er gestand neben anderen Taten auch den spektakulären Überfall in Wien.

